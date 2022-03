Newcastle : Bruno Guimarães revient sur son transfert

Auteur de son premier but sous les couleurs des Magpies contre Southampton (2-1), Bruno Guimarães s'est libéré d'un poids après des premiers pas compliqués en Angleterre, où il a souvent démarré sur le banc depuis son arrivée cet hiver. Débarqué contre 50,1 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais, l'international auriverde est revenu sur les raisons de sa venue à Newcastle United, alors que de plus gros clubs de Premier League le courtisait également.

Interrogé par Sky Sports sur un possible intérêt d'Arsenal, le milieu de terrain de 24 ans a avoué avoir «parlé à d'autres clubs. Mais la seule offre concrète est venue de Newcastle et je voulais vraiment venir ici. J'ai toujours voulu jouer en Premier League et en plus c'était le début d'un nouveau projet sportif pour le club». L'ancien Lyonnais a d'ailleurs l'ambition d'y disputer la Ligue des Champions et de remporter la Premier League avec son nouveau club.