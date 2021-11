Pochettino, Messi, son avenir : Angel Di Maria lâche ses vérités

La suite après cette publicité

Parler des trois fantastiques du PSG, c'est aussi faire injure à celui qu'on cite beaucoup moins. À côté de Lionel Messi, Neymar et autre Kylian Mbappé, Angel Di Maria tient largement le choc. Voilà plus de 6 ans qu'il a intégré l'effectif francilien avec une certaine réussite puisqu'il est désormais le meilleur passeur de l'histoire du club. Seulement, comme il est moins mis en avant face aux autres stars et donc plus facile à sortir du terrain, même dans un grand soir. Sous Blanc, Emery, Tuchel et maintenant Pochettino, ce constat s'applique quelle que soit l'identité de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On l'a encore vu contre Manchester City cette semaine où le technicien argentin a mis Di Maria sur le banc au coup d'envoi, avant de le faire entrer en cours de partie.

Visiblement cela ne semble pas plus déranger que cela l'intéressé. Interrogé par RMC, Fideo assure qu'il est normal de passer après de tels joueurs. «Quand on a ces trois-là devant, c’est normal de les aligner. Ce sont les meilleurs sur le terrain. Ils ont gagné ce qu’ils ont gagné, sont ce qu’ils sont. Enfin, les deux puisque Leo c’est différent. Lui, il doit toujours être sur le terrain (rires). Moi je dois faire le maximum pour entrer dans le onze. Ce n’est pas facile vu les joueurs à mon poste et c’est pour ça que je fais le maximum, avec par exemple Leo dans l’axe et moi sur le côté. Je fais le maximum pour donner ces options supplémentaires à l’entraîneur. » Alors, pourquoi pas reculer d'un cran et intégrer le milieu de terrain, comme ce fut le cas à la fin de son aventure au Real Madrid ?

Reculer d'un cran ?

«J’ai déjà démontré que je pouvais jouer à ce poste. C’est d’ailleurs ma meilleure année au Real en 2014 mais c’est le coach qui décide. C’est lui qui nous aligne sur le terrain. Moi je donne le maximum. C’est sur que j’adore avoir le ballon dans les pieds. En 2014, je jouais au milieu et c’était génial. Mais il y a de la concurrence et c’est l’entraîneur qui fait ses choix. (...) Moi, évidemment que je veux toujours jouer. Parfois je débute et parfois non. Après c’est à entraîneur avec le staff technique de mettre l’équipe en place et à nous d’être à 100 %», prévient le gaucher de 33 ans, qui a vu débarquer à son poste l'un de ses meilleurs amis, Leo Messi, mais aussi une sacrée concurrence.

Celui qui souhaite soulever un nouveau Ballon d'Or lundi prochain connaît une adaptation à sa nouvelle équipe poussive. Di Maria le premier le reconnaît, mais il affirme également que son compatriote est très heureux en France, après avoir passé plus de 20 ans à Barcelone. D'après le numéro 11 parisien, l'équilibre entre le jeu de possession et les phases de contre n'est pas encore trouvé, d'autant qu'il y a eu pas mal de nouveaux renforts l'été dernier, et un entraîneur qui tâtonne toujours à trouver la bonne formule. Car il y a des titres à aller chercher, notamment la fameuse Ligue des Champions qui se refuse encore et toujours au club français. C'est toujours l'objectif numéro explique Di Maria, dont le contrat se termine en fin de saison.

Il veut prolonger

Mais une option de prolongation d'une saison avait été glissée durant la signature du dernier bail et il voudrait bien l'activer afin de rester le plus longtemps possible. «J’ai une année supplémentaire en option si tout le monde est d’accord. De mon côté, avec mon âge, mon objectif c’est de sortir par la grande porte. Je suis parti en mauvais terme avec le Real, pareil avec Manchester United mais si je dois revenir au foot argentin, ce serait par la grande porte que je partirai d'ici. J’espère surtout avoir une année supplémentaire. (...) Le but, c’est de se battre pour gagner la Ligue des Champions. Ce n’est pas facile de rester 7 ans dans un même club, parfois on a besoin de quelque chose de nouveau, d’un changement. Mais oui je me sens parisien ici. » Il faut dire qu'il fait partie des meubles maintenant.

