Le nouveau ballon hiver de la Premier League disponible sur FIFA 22

Comme à l'accoutumée, la Premier League a décidé de sortir un nouveau ballon hiver pour cet exercice 2021-2022. Créée par Nike, la nouvelle sphère qui sera bottée par les joueurs de l'élite du championnat anglais au cours des prochaines semaines présente un design réussi extrêmement original et agréable visuellement.

À dominante jaune, couleur sur laquelle de nombreux petits points rouges sont distillés méticuleusement, ce ballon est aussi composé de larges courbes bleues venant parfaitement se fondre dans le tableau. La Premier League et la marque à la virgule ont en fait souhaité s'inspirer des bandes dessinées, frappant un coup osé à cette occasion, pour insister sur le fait que les joueurs de PL fascinent autant que les super-héros.

Ce ballon, toujours doté de la technologie AerowSculpt favorisant l’aérodynamisme, a déjà été utilisé à l'occasion de la 11ème journée de Premier League outre-Manche. À noter que ce modèle Hi-Vis Flight Ball est également disponible depuis quelques heures sur FIFA 22 et sur le mode de jeu Fifa Ultimate Team (FUT).

Play now using the comic book-inspired @nikefootball Hi-Vis Flight Ball in #FIFA22 and #FUT 💥 pic.twitter.com/17EtB4Oh9Y