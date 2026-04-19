Feyenoord : grandement moqué aux Pays-Bas, Raheem Sterling est en pleine galère

Arrivé en février dernier au Feyenoord Rotterdam, Raheem Sterling tente de relancer une carrière en perte de vitesse. Libre après la résiliation de son contrat avec Chelsea et un prêt peu concluant à Arsenal, l’ailier anglais s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le club d’Eredivisie, avec une option pour prolonger l’aventure. À 31 ans, il découvre pour la première fois un championnat étranger, mais ses débuts aux Pays-Bas tournent au fiasco… du moins pour l’instant.

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Sur le plan statistique, le constat est clair : en six apparitions toutes compétitions confondues, Sterling n’a inscrit aucun but et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Titularisé à quatre reprises, il peine à retrouver le rythme et l’efficacité qui faisaient sa force en Premier League. Son temps de jeu augmente progressivement depuis son arrivée, mais son impact dans les grands rendez-vous, notamment face à l’Ajax Amsterdam, reste très limité, et la presse néerlandaise ne l’épargne pas.

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La presse néerlandaise s’acharne sur Raheem Sterling

Entre un manque de vitesse, de fraîcheur et d’influence, les reproches sont nombreux, certains allant jusqu’à qualifier ses prestations de véritables échecs. «À leur place (Feyenoord), je demanderais à être remboursé et je lui dirais simplement de rentrer chez lui. Là, il n’aide vraiment personne. Il devrait simplement aller à Ibiza, enfiler son maillot de bain et manger une bonne paella avec sa femme», avait même osé lâcher la légende de Feyenoord, Willem van Hanegem. À l’instar d’autres médias aux Pays-Bas, où l’écart avec le niveau attendu d’un joueur de son calibre est pointé du doigt.

Conscient de ses difficultés, l’ancien international anglais ne se cache pas. Dès ses premières sorties, il a répondu aux critiques en expliquant «que, avec mes standards, je dois mettre au fond plus de ballons. Mais oui, il faut que j’enlève les toiles d’araignée. J’ai besoin de retrouver mon niveau, et ça passe par la forme physique». Certaines séquences ont d’ailleurs illustré sa frustration, comme cette réaction virale face à un journaliste après une occasion manquée : «tu ne devrais pas rire, mon gars !».

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Un avenir déjà remis en cause

Mais Sterling insiste néanmoins sur son travail physique et sa volonté de revenir à son meilleur niveau. De son côté, son entraîneur Robin van Persie adopte une posture mesurée. Le manager du Stadionclub attend davantage d’impact de son joueur, tout en restant le premier à le défendre. «Le critiquer après seulement une demi-heure, sans entraînement collectif depuis des mois… je trouve ça complètement déplacé. J’attends plus d’impact de lui, que ce soit avec ou sans ballon. Nous respectons d’où il vient, mais en tant que club, nous devons livrer des résultats. Il progresse en forme physique, mais je veux voir plus».

Aujourd’hui, Feyenoord doit assurer sa deuxième place en championnat et une qualification directe en Ligue des Champions. À court terme, l’urgence est donc claire, mais Raheem Sterling doit rapidement élever son niveau s’il veut s’imposer durablement. Arrivé sans réelle préparation physique et accueilli en rockstar par le public de De Kuip, l’international anglais dispose encore d’un peu de temps pour retrouver la forme. Dans le cas contraire, son aventure néerlandaise pourrait rapidement tourner court.