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Ligue 1

OM : Tochukwu Nnadi clarifie son futur au club

Par Tom Courel
1 min.

Dans un contexte glacial, l’Olympique de Marseille se déplace au stade Océane pour y défier le HAC ce dimanche à 21h00. Avant cette rencontre face aux Normands, Tochukwu Nnadi (22 ans) était présent en conférence de presse pour évoquer sa saison olympienne. Assez timide face aux journalistes, le Nigérian a notamment répondu à une question portant sur son avenir au club.

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« Mon futur au club ? Je suis heureux d’être ici, je suis reconnaissant de chaque opportunité que je peux avoir. En tant que joueur, c’est vraiment agréable de jouer au Vélodrome, je veux pouvoir le faire le plus possible. Je ne connais pas mon futur au sein du club, je veux rester et prouver que je mérite d’être ici, que j’appartiens à ce club ». Une réponse claire et nette de sa part.

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