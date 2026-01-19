Menu Rechercher
CAN 2025 : 18 supporters sénégalais et un supporter algérien ont été interpellés

Les joueurs du Sénégal lors de la remise du trophée de la CAN 2025 @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

La finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal, continue de faire parler. Alors que de nombreux incidents ont marqué cette soirée, la police marocaine a, de son côté, interpellé 18 supporters sénégalais et un supporter algérien pour des soupçons d’implication dans des actes de hooliganisme durant la finale.

Les 18 Sénégalais ont été placés en garde à vue sur instructions du parquet du tribunal de première instance de Rabat afin «de les entendre sur des actes de hooliganisme commis à l’intérieur du stade», a précisé la source, sous couvert d’anonymat. Le supporter algérien, également placé en garde à vue, est lui soupçonné d’«incitation au hooliganisme».

