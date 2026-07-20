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Ligue 1

Mercato : le PSG confirme pour Lucas Chevalier

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Chevalier @Maxppp

Recruté par le Paris Saint-Germain l’an dernier pour 40 M€ et sous contrat jusqu’en 2030, Lucas Chevalier (24 ans) a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Pourtant, l’ancien pensionnaire du LOSC n’est pas annoncé partant cet été. Ce que les Rouge et Bleu ont confirmé même s’ils n’excluent aucun scénario.

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«Il nous a dit avant la Coupe du Monde qu’il voulait rester. Et on était très contents de l’entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible. Tout est allé contre ses rêves. Il a traversé une période difficile, il a fallu digérer, mais il a terminé la saison dans un très bon état d’esprit», a confié une source au sein du club de la capitale au quotidien L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
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