PSG : l’immense hommage de Mamadou Sakho aux Titis

Présent au Campus PSG en marge du media day organisé avant la finale de Ligue des champions contre Arsenal, Mamadou Sakho a pris le temps d’évoquer la nouvelle génération de Titis parisiens qui émerge aujourd’hui au sein du club. L’ancien défenseur du PSG, formé dans l’Est parisien avant de devenir capitaine à Paris, reste très attentif au parcours des jeunes du centre de formation et continue de garder un lien fort avec eux. Très souriant face aux médias, Sakho a notamment raconté être passé dans le vestiaire de l’équipe engagée en Gambardella avant de saluer l’importance donnée aux jeunes talents franciliens dans le projet actuel du PSG.

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«Je sors tout juste du vestiaire de l’équipe qui va jouer la Gambardella dans les deux jours à venir. Donc oui, c’est important. En plus, le directeur du centre, c’est Yoann Cabaye, mon ancien coéquipier en équipe de France et à Crystal Palace. Mais bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir la porte de l’équipe A ouverte aux jeunes talents parisiens qui émergent tout simplement. Parce que Paris regorge de talents dans les quartiers, dans les banlieues, dans les cours de récréation, dans les city stades. Quand on voit toujours un Titi parisien intégrer le groupe pro, ça fait plaisir, mais rien n’est donné. Il faut le mériter. Tous ceux qui accèdent à l’équipe professionnelle le méritent. Et puis j’espère que ça va continuer comme ça.»