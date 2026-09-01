Nathanaël Mbuku va rejoindre Saint-Trond
@Maxppp
Ailier gauche international congolais, Nathanaël Mbuku (24 ans) cherche un nouveau point de chute. Bloqué à Augsbourg, le joueur prêté à Montpellier la saison dernière devrait débarquer en Belge. Selon nos informations, Saint-Trond est en train de boucler l’affaire.
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Le club belge a ainsi trouvé un accord pour le prêt du joueur. Une option d’achat sera également intégrée pour le joueur formé du côté du Stade de Reims.
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