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Nathanaël Mbuku va rejoindre Saint-Trond

Par Sebastien Denis - Aurélien Macedo
Nathanaël Mbuku célèbre un but avec l'ASSE @Maxppp

Ailier gauche international congolais, Nathanaël Mbuku (24 ans) cherche un nouveau point de chute. Bloqué à Augsbourg, le joueur prêté à Montpellier la saison dernière devrait débarquer en Belge. Selon nos informations, Saint-Trond est en train de boucler l’affaire.

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Le club belge a ainsi trouvé un accord pour le prêt du joueur. Une option d’achat sera également intégrée pour le joueur formé du côté du Stade de Reims.

Pub. le - MAJ le
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