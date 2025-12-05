Le PSG compte bien remettre de l’ordre en Ligue 1

Avec trente points au compteur avant d’aborder son match de la 15e journée de Ligue 1 contre Rennes, le Paris Saint-Germain pointe à la deuxième place du classement. Habitué à régner sans partage sur le championnat de France, le club de la capitale présente un bilan moins performant. En 2024/2025, après 14 journées, Paris comptait 10 victoires, 4 nuls, 0 défaite, 34 points et 5 longueurs d’avance sur l’OM. Cette saison, les champions d’Europe en titre (30 pts) comptent le même nombre de succès, un match nul, mais ils se sont déjà inclinés à trois reprises, dont le week-end dernier à Monaco (0-1).

Devancés d’un point par le RC Lens et talonnés par l’Olympique de Marseille (29 pts) et Lille (26 pts), les Rouge et Bleu sont-ils agacés de voir leur domination être contestée ? Interrogé à ce sujet ce vendredi, Luis Enrique a répondu par la négative. Le coach espagnol a d’ailleurs estimé que cette concurrence plus féroce était une belle source de motivation. Il n’a également pas manqué de rappeler que le PSG vit une saison inédite. Un exercice durant lequel les champions de France doivent composer avec un effectif souvent touché par les pépins physiques suite au rythme infernal de la saison précédente (débutée en août 2024 et achevée le 13 juillet 2025).

«En ce moment, c’est Lens. Clairement»

« Non, c’est mérité. Il y a une équipe qui a un point de plus que nous, c’est mérité, pas de problème. Comme nous avons la même mentalité, c’est une motivation d’avoir plus de difficultés. On a quatre points de moins que l’an dernier quand on avait gagné le champ très facilement. Cette année, on a quatre moins, mais si je pense à cette saison particulière avec beaucoup de blessures, on est en train de faire un bon championnat. Il y a d’autres équipes qui font un bon championnat. On est motivé par ça, pas énervé. C’est tout au long de la saison qu’on va voir qui est la meilleure équipe. Et en ce moment, c’est Lens. Clairement ». Bousculé en L1, le PSG voudra-t-il profiter de son excellent classement en Ligue des Champions pour se concentrer sur le championnat en faisant tourner lors des prochains rendez-vous européens ? Pas vraiment. Luis Enrique veut tout gagner.

« Non, les deux compétitions sont très importantes. C’est clair que tu as plus de marge de manœuvre pour faire un turnover en championnat. En Ligue des Champions, on est bien classé, mais on veut continuer à gagner. Il faut savoir gérer ça et pour chaque décision individuelle, il faut penser au meilleur pour l’équipe. En ce moment, le plus important, c’est le championnat. (…) On est une équipe constante dans notre mentalité. En ce moment, le championnat est plus motivant parce qu’il y a Rennes, Lens, l’OM, Lyon, Lille, Strasbourg, Monaco. C’est une motivation quand je parle avec mes joueurs. Je trouve la même confiance en notre force et dans ce que nous voulons faire pendant ce championnat. » Rennes est prévenu. Le PSG est chahuté, mais il reste plus que jamais sûr de ses forces.