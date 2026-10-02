Italie : Mancini encense Donnarumma

Roberto Mancini, le sélectionneur italien, pouvait afficher sa satisfaction à l’issue du bon point récolté en France (1-1). Après un début raté face à la Belgique, il a vu son équipe s’imposer en Turquie et bien résister face à la France. Après la rencontre, il a exposé son analyse du match, relayé par Sport Mediaset, en complimentant Gianluigi Donnarumma.

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« Nous avons défendu et attaqué en équipe, c’était une soirée très positive. Nous savions que ce serait très difficile, mais nous avons bien fait de concéder peu de but et de réaliser de belles actions. Parfois, il faut souffrir, comme ce fut le cas pendant les vingt premières minutes, et nous devons savoir le faire ensemble. On a essayé de jouer, même si ce n’était pas facile. On a aussi eu des difficultés à quelques reprises, mais on y est allés pour marquer, et c’est très bien. Les deux équipes auraient pu gagner en finale, c’est le football. (…) Les résultats changent les opinions. Aujourd’hui, c’était un match difficile, mais au final, Donnarumma est le meilleur gardien du monde car quand il doit arrêter un tir , il l’arrête. Il nous a sauvés quand il le fallait. Cette équipe peut devenir une excellente sélection nationale ; cela prendra du temps, mais nous progressons bien. Après la seconde période contre la Belgique, nous avons gagné en confiance, même si nous savions qu’il fallait défendre quand c’était nécessaire. »