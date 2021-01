Stade Rennais : Eduardo Camavinga tranchera sur son avenir en fin de saison

Eduardo Camavinga (18 ans) suscite toujours une certaine effervescence dans le microcosme du football. Courtisé par les plus grands clubs européens, le prodige du Stade Rennais qui a inscrit une réalisation et distillé une passe décisive cette saison en Ligue 1, se trouve notamment dans le viseur du Real Madrid. Interrogé sur sa situation personnelle dans le Canal Football Club, l'international français a confié qu'il prendrait sa décision sur son avenir en fin de saison.

La suite après cette publicité

« C’est sûr que ça fait plaisir quand un grand club s’intéresse à toi. Moi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison. On va se réunir autour de la table et on va peser le pour et le contre, » a ainsi affirmé le milieu breton. Pour rappel, le contrat d'Eduardo Camavinga au Stade Rennais s'achève le 30 juin 2022.