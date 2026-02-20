La FIFA tranche en faveur de Thomas Meunier dans son litige avec Trabzonspor

Victoire pour Thomas Meunier. Poursuivi devant la FIFA par son ancien club de Trabzonspor, qui contestait l’activation de sa clause libératoire qui lui avait permis de s’engager librement au LOSC la saison dernière, l’international belge a finalement vu l’instance du foot mondial trancher en sa faveur. Selon la FIFA, l’ancien joueur du PSG a agi de manière légitime en faisant valoir la clause inscrite dans son contrat. Le joueur s’est réjoui de cette nouvelle sur les réseaux sociaux.

«Lors de mon transfert du Trabzonspor vers Lille OSC, j’ai été poursuivi en justice par la direction du club turc car celle-ci estimait que j’outrepassais mes droits en utilisant ma clause libératoire, pourtant contractuelle. La FIFA a finalement tranché et rejeté la plainte de Trabzonspor qui, pour elle, ne peut obtenir gain de cause car j’ai bel et bien fait les choses de façon légitime. Je tenais à rétablir la vérité en vous partageant ce verdict et ainsi montrer aux fans de Trabzonspor que j’ai respecté de la premiere à la dernière minute mon engagement avec le club, contrairement à ce que la direction avait voulu faire croire. Sur ce, à la revoyure et bonne fin de saison à mes anciens collègues turcs.»