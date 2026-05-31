Real Madrid : Enrique Riquelme fait une grosse annonce mercato avec un premier joueur mentionné !

Dans une semaine, les socios du Real Madrid vont élire leur président. Deux candidats s’opposent : Florentino Pérez, actuel patron du club, et Enrique Riquelme, jeune homme d’affaires espagnol ambitieux. Pour l’instant, Pérez est donné largement favori par les sondages, mais Riquelme a quelques atouts pour se mettre l’opinion publique madrilène dans la poche.

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On le sait, que ce soit à Barcelone ou au Real Madrid, les élections présidentielles se gagnent en bonne partie grâce au mercato. Le candidat qui promettra de recruter les joueurs jugés les plus alléchants pour les supporters aura de grandes chances de l’emporter. Si Florentino Pérez a été assez discret à ce sujet, Enrique Riquelme a déjà teasé des arrivées de taille, évoquant « l’arrivée de deux superstars » à plusieurs reprises lors de ses apparitions publiques.

Rodri, première recrue de Riquelme

Samedi, alors que la planète foot était concentrée sur la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, Enrique Riquelme en a dit un peu plus. Et cette fois, il a donné un nom. « Si je suis élu président, un joueur comme Rodri jouera au Real Madrid », a-t-il ainsi déclaré à la Cadena COPE, confirmant sa volonté d’aller chercher le Ballon d’Or 2024. Une arrivée qui va aussi dans le sens d’une hispanisation de l’effectif, lui qui a aussi évoqué « la douloureuse honte de n’avoir aucun joueur du Real Madrid en sélection espagnole ». Un sujet très sensible à Madrid en ce moment…

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Ce n’est pas tout, puisqu’il a aussi confié qu’il donnera un ou plusieurs nouveau(x) nom(s) de recrues dès mercredi. En Espagne, on spécule déjà sur Erling Haaland, coéquipier de Rodri à Manchester City. Un nom que Riquelme n’a, pour le moment, pas voulu confirmer. Autant dire que cette dernière semaine de campagne électorale s’annonce très chaude…