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Marc Cucurella : « la meilleure équipe d’Europe ? Pour l’instant, c’est le Real Madrid »

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Le Real Madrid face à l'Inter @Maxppp

Depuis sa défaite contre l’Atlético de Madrid le 20 septembre dernier, le Real Madrid a définitivement pris son envol et vient d’enchaîner 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec un succès de prestige lors du Clasico et une remontada explosive contre l’AS Roma en Ligue des Champions. Dès lors, Marc Cucurella, interrogé par la Cadena Cope, a assuré que le Real Madrid était la meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle.

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Quelle est la meilleure équipe d'Europe actuellement ?
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« On est sur une très bonne lancée et l’équipe est très concentrée », a-t-il répondu. « Meilleure que le PSG ? », a relancé le journaliste. « Honnêtement, je ne regarde pas beaucoup leurs matchs. C’est vrai qu’ils sont très bons, mais pour l’instant, c’est le Real Madrid », a conclu le latéral gauche de 28 ans. Rappelons que le Real Madrid est deuxième de Liga, derrière le FC Barcelone, et deuxième de la phase de ligue de Ligue des Champions, derrière le PSG.

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