FC Nantes : la réaction cash d’Antoine Kombouaré après la défaite

Présent en conférence de presse après la défaite des Canaris sur la pelouse du Paris Saint-Germain, Antoine Kombouaré, ancien entraîneur des Parisiens, s’est illustré par une sortie cash sur ses joueurs. Mécontent de l’entame de match des siens, le coach nantais n’a pas manqué de le faire remarquer face aux journalistes. Avec ses mots… «Je me dis que je me fais chier sur le terrain, je m’emmerde, ce n’est pas l’image que j’ai de mon équipe, j’ai pas aimé le visage qu’on a montré mais je n’ai pas senti mes joueurs déjà à l’échauffement, j’ai poussé une gueulante juste avant qu’il démarre le match, il y a beaucoup de choses que je n’ai pas aimé», a ainsi lancé le Néo-Calédonien avant de tempérer ses propos.

«C’est vrai qu’on enchaîne les matches, il y a beaucoup de fatigue, on joue toujours avec les mêmes joueurs parce que l’effectif est pas si grand que ça. Après, à la fin je suis fier car on revient à 2-2 ici au Parc, il y a une équipe qui a envie, qui veut faire marquer Kylian Mbappé. On a pas trop mal contenu Kylian, on l’a empêché les prises de vitesse avec ballon, sans ballon, on a essayé de l’enfermer, d’éviter qu’il se mette sur son pied droit, des prises à deux, à trois mais bon c’est une équipe composée de grands joueurs, ils te font mal, ils répètent les courses, ils répètent les frappes et au bout d’un moment tu finis par céder…»

