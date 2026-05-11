LdC : l’arbitre de la finale est connu

Ce samedi 30 mai, la Ligue des Champions nous offrira une finale alléchante entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Pour cette affiche inédite à ce stade de la compétition, c’est l’arbitre allemand Daniel Siebert qui dirigera les débats du côté de Budapest. Il avait dirigé le PSG contre Bilbao cette saison en Ligue des Champions tandis qu’il a croisé Arsenal contre le Sporting CP (1-0) et l’Atlético de Madrid (1-0).

La suite après cette publicité

À noter que le Français François Letexier dirigera la finale de la Ligue Europa entre Fribourg et Aston Villa tandis que l’Italien Maurizio Mariani sera au sifflet pour Crystal Palace - Rayo Vallecano en Ligue Europa Conference.