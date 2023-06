Udinese : Federico Balzaretti dans le viseur pour le poste de directeur sportif !

Suite à son départ de son poste de directeur sportif du club de Vicenza FC d’un commun accord après deux saisons entre la Serie B et la Serie C, l’ancien défenseur italien Federico Balzaretti n’a pas fini d’attirer les convoitises en Italie. Devenu un temps consultant à la télé italienne et française, l’ancien joueur de Palerme s’est officiellement reconverti dans la direction sportive. Et selon nos informations, le club de l’Udinese pourrait lui proposer le poste vacant de directeur sportif dans les prochains jours. En effet, le propriétaire Giampaolo Pozzo est très attiré par les qualités de détection et les connaissances du football à l’international de Balzaretti, acquises notamment lors de sa pige à l’AS Roma où il était responsable des joueurs prêtés à l’étranger.

Pour rappel, le contrat du directeur technique Pierpaolo Marino prendra fin le 30 juin prochain et il est donné sur le départ, alors que l’Inter Milan serait intéressée à ses services pour renforcer ses bureaux. La direction des Friuli, qui a plusieurs dossiers estivaux à gérer (Thauvin, Perez, Beto), va donc devoir chercher un nouveau chef d’orchestre en cas de non-prolongation de Pierpaolo Marino. Et Federico Balzaretti est plus que jamais une option mentionnée en interne. Les premiers contacts ont été établis et les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours. Mais l’Udinese n’est pas seule sur la course. D’après nos indiscrétions, une écurie de Serie B se serait aussi positionnée sur Federico Balzaretti, à la recherche d’un nouveau challenge et surtout d’un projet durable.

