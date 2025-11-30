Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Le golazo d’Azzedine Ounahi contre le Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Azzedine Ounahi avec le Maroc @Maxppp
Girona 1-1 Real Madrid

Girona est en train de créer la surprise, puisque les Catalans, pourtant relégables, sont en train de mener face au Real Madrid (1-0). Et ce grâce à un superbe but d’Azzedine Ounahi, que vous pouvez voir en cliquant sur le tweet ci-dessous ou en cliquant sur ce lien.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺LIVE] 🇪🇸 #LaLiga
🔥 Ounahi ouvre le score face au Real !
👏 Une action splendide conclue par le Marocain, les Madrilènes sont menés chez le relégable !
Voir sur X

Le milieu de terrain marocain de 25 ans a ainsi envoyé un missile sous la barre de Thibaut Courtois après une belle action collective, alors que quelques minutes plus tôt, l’arbitre avait annulé un but à Kylian Mbappé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Azzedine Ounahi

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier