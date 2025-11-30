Le golazo d’Azzedine Ounahi contre le Real Madrid

Girona est en train de créer la surprise, puisque les Catalans, pourtant relégables, sont en train de mener face au Real Madrid (1-0). Et ce grâce à un superbe but d’Azzedine Ounahi, que vous pouvez voir en cliquant sur le tweet ci-dessous ou en cliquant sur ce lien.

Le milieu de terrain marocain de 25 ans a ainsi envoyé un missile sous la barre de Thibaut Courtois après une belle action collective, alors que quelques minutes plus tôt, l’arbitre avait annulé un but à Kylian Mbappé.