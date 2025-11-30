Liga
Le golazo d’Azzedine Ounahi contre le Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Girona est en train de créer la surprise, puisque les Catalans, pourtant relégables, sont en train de mener face au Real Madrid (1-0). Et ce grâce à un superbe but d’Azzedine Ounahi, que vous pouvez voir en cliquant sur le tweet ci-dessous ou en cliquant sur ce lien.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 21:51
[📺LIVE] 🇪🇸 #LaLigaVoir sur X
🔥 Ounahi ouvre le score face au Real !
👏 Une action splendide conclue par le Marocain, les Madrilènes sont menés chez le relégable !
Le milieu de terrain marocain de 25 ans a ainsi envoyé un missile sous la barre de Thibaut Courtois après une belle action collective, alors que quelques minutes plus tôt, l’arbitre avait annulé un but à Kylian Mbappé.
