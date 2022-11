C4 : Lucien Favre savoure la qualification de l'OGC Nice

Lucien Favre est un homme heureux. Alors que l'OGC Nice a terminé en tête de son groupe D en Ligue Europa Conférence, l'entraîneur suisse des Aiglons a, en après-match, laissé exploser son bonheur suite à ce résultat plus que positif pour son équipe. « Je savoure mais j'ai souffert sur le banc. On mène 2-0, on prend deux bus en quinze minutes, tout est remis en question, on a bien tenu sur la fin. Cologne avait le public dans le dos, a poussé très fort. A la fin du match, on apprend que le Partizan a fait match nul contre Slovacko, on finit premiers, tout va bien. Je ne sais pas si c'était un objectif, mais on voulait tout faire pour se qualifier.

La suite après cette publicité

Sur l'ensemble des matchs, qui ont tous été difficiles, ce n'est pas immérité de finir premier. On vient prendre un point ici, à Cologne, ce n'est pas rien. Quatre équipes françaises qualifiées, c'est une très bonne nouvelle », s'est ainsi réjoui l'ancien de Dortmund, lui qui aurait pu voir la qualification lui échapper en cas de mauvaise performance sur la pelouse de Cologne. Mais il n'en est rien puisque le match nul de Nice à Cologne (2-2) combiné à celui du Partizan face au Slovacko (3-3) a assuré la place de leader aux Noir et Rouge et leur assure d'éviter un tour de barrage en seizièmes de finale.