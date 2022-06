Concurrence entre Chelsea et Manchester City pour Marc Cucurella

Les latéraux sont devenus des postes clés dans le football moderne, et les clubs n'hésitent plus à lâcher de grosses sommes d'argent pour des latéraux de qualité. Cet été, Chelsea et Manchester City, qui sont tous deux à la recherche d'un latéral gauche, seront en concurrence pour la signature de Marc Cucurella, l'Espagnol de Brighton.

Débarqué l'été dernier dans le Sud de l'Angleterre contre un chèque de 18M€, l'ancien joueur de Getafe plairait énormément à Thomas Tuchel et Pep Guardiola. Cependant, selon The Sun, il faudrait débourser au moins 60M€ pour faire bouger le joueur formé au FC Barcelone et à qui il reste 4 ans de contrat.