Équipe de France : Pierre Kalulu forfait pour la trêve internationale

Ce dimanche, la Juventus a concédé un match nul 2-2 contre la Fiorentina. Une rencontre au cours de laquelle Pierre Kalulu s’est blessé. Le défenseur français initialement convoqué par Zinedine Zidane pour la trêve internationale sera donc forfait pour les deux prochains matches des Bleus. Il souffre d’une lésion aux ischios du membre inférieur gauche et va rester du côté de Turin pour se soigner.

La suite après cette publicité

Les Tricolores affrontent l’Italie ce jeudi avant de défier la Turquie ce dimanche. Deux échéances importantes pour les Bleus qui voudront terminer en tête de leur groupe et se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Nations. Aucun remplaçant n’a été communiqué pour le moment.