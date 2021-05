Premier League : Burnley se sauve et envoie Fulham en Championship

Après Sheffield United un peu plus tôt dans la saison puis West Bromwich Albion ce dimanche, l'identité du troisième et dernier club relégué en Championship est connue. Il s'agit de Fulham, qui, battu sur sa pelouse par Burnley (0-2) ce lundi soir dans le cadre de la 35ème journée de Premier League, accuse désormais 10 points de retard sur Southampton, premier non-relégable, à trois journées de la fin. L'équation est simple et les Cottagers, promus cette saison, retourneront donc une fois de plus à l'échelon inférieur.

La suite après cette publicité

Les partenaires d'Alphonse Aréola et Joachim Andersen n'ont pourtant pas à rougir de leur début de partie, mais les Clarets ont su prendre le meilleur sur les Londoniens par l'intermédiaire d'Ashley Westwood (35e) puis de Chris Wood (44e), auteur au passage de son 50ème but avec Burnley. Grâce à ce succès à Craven Cottage, Burnley (14ème, 39 points) officialise son maintien dans l'élite du football anglais. La bande de Sean Dyche gagne également trois places au classement de cette Premier League 2020-2021 où le suspense reste entier seulement dans la première partie de tableau, dans la course à l'Europe. Une réalité bien lointaine de Sheffield United, WBA et donc Fulham...

Retrouvez le classement de la Premier League