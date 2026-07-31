Sparta Capital boucle le rachat des Girondins de Bordeaux et met fin à l’ère Gérard Lopez !

Les Girondins de Bordeaux tiennent peut-être enfin leur bouffée d’oxygène. Alors que le club était menacé de liquidation judiciaire après son exclusion des compétitions nationales, Sparta Capital est parvenu à boucler son rachat dans les toutes dernières heures ce vendredi. Une avancée majeure qui met fin à l’ère Gérard Lopez et redonne un véritable espoir aux Marine et Blanc d’éviter la liquidation judiciaire.

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Tout s’est joué ce vendredi matin. Selon les informations de Sud Ouest, confirmées par L’Équipe, le fonds d’investissement britannique Sparta Capital a réussi à réunir les 10 millions d’euros nécessaires au rachat des Girondins de Bordeaux et à l’établissement du plan de continuation. Les fonds, qui seraient apportés par des investisseurs d’origine américaine selon les dernières indiscrétions, ont été placés sous séquestre afin de financer la saison à venir et de répondre aux exigences du plan de continuation.

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Le club enfin vendu !

Cette opération acte également la fin de l’ère Gérard Lopez. Arrivé en 2021 lorsque Bordeaux évoluait encore en Ligue 1, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois quitte le club cinq ans plus tard, après une descente sportive et financière qui a conduit le FCGB aux portes de la disparition. Ne souhaitant plus recapitaliser le club, il a accepté de céder les Girondins pour l’euro symbolique. Selon Sud Ouest, il a également fini par renoncer à sa créance ainsi qu’à la clause de retour à meilleure fortune qui lui aurait permis de récupérer jusqu’à 12 millions d’euros en cas de relance du club.

Reste désormais une dernière étape, décisive. Grâce à ces nouvelles garanties financières, Bordeaux peut désormais défendre son dossier devant le CNOSF dans l’espoir d’obtenir la levée de son exclusion et une réintégration en National 1. Les fonds resteront toutefois bloqués sous séquestre tant que cette décision ne sera pas actée. Si le recours aboutit, les Girondins éviteront définitivement la liquidation judiciaire et pourront ouvrir une nouvelle page de leur histoire sous la houlette de Sparta Capital.