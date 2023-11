OL-LOSC : Alexandre Lacazette pourrait encore être remplaçant !

Depuis son arrivée à Lyon, Fabio Grosso est un grand adepte du turn-over. Alors qu’il n’aligne jamais les mêmes joueurs, il est forcément plus dur pour les Gones de dégager une vraie symbiose collective. Même s’ils ont su l’emporter contre Rennes, les hommes du coach transalpin ne sont pas sortis d’affaire pour autant et il faudra confirmer ce dimanche face au LOSC à domicile (20h45). Pour ce faire, et pour ne pas déroger à sa règle qui lui semble chère, Grosso devrait encore procéder à plusieurs changements dans le onze.

Selon les indiscrétions de L’Equipe, Rayan Cherki ne devrait pas figurer dans le onze lyonnais tout comme Alexandre Lacazette. Déjà remplaçant à Rennes, le capitaine des Gones devrait ainsi suivre un deuxième match depuis le banc des remplaçants. D’après les dernières oppositions à l’entraînement, un trio Nuamah-Kadewere-Baldé tiendrait la corde pour animer l’attaque rhodanienne ce dimanche.