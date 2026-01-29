OM : Roberto De Zerbi a demandé à quitter l’OM !

« Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain. Je ne connais pas la réaction de mes joueurs, je ne sais pas quoi faire. (…) C’est ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul à pouvoir mettre les choses en place. Si on parle du match de ce soir, c’était trop violent, trop brutal. En treize ans, je n’ai jamais vu ce que j’ai vu ce soir », disait Roberto De Zerbi, totalement dépité, mercredi soir après la déroute subie face à Bruges. Et il était soutenu publiquement par Medhi Benatia, directeur du football, qui pointait du doigt les joueurs suite à la cinglante défaite (0-3).

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi va-t-il quitter l'OM ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En zone mixte, il racontait ainsi que le coach italien avait alerté ses joueurs toute la semaine sur les débuts de match percutants du Club Bruges. Résultat : 2 buts encaissés en 11 minutes et une apathie terrible sur le terrain. Que faire lorsque vous donnez des consignes, prévenez vos ouailles et que personne ne vous écoute ? C’est peut-être la question que se pose actuellement Roberto De Zerbi.

De Zerbi a réfléchi et veut partir

Plus tôt dans la journée, Roberto De Zerbi ne s’est pas rendu, avec le reste de l’équipe, à Clairefontaine (l’OM va s’y installer jusqu’au week-end, NDLR) pour préparer le match face au Paris FC samedi en Ligue 1. Le temps pour lui de réfléchir à son avenir à Marseille. Selon nos informations, il a demandé à quitter l’Olympique de Marseille. Ce qui a enclenché des discussions en interne avec la direction olympienne.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, il paraissait à fleur de peau. Il s’en est pris au traitement médiatique à son égard, a exprimé son incompréhension devant l’inconstance de son équipe, et a parfois tenu un discours déroutant sur son avenir. Une manière de faire comprendre, que malgré l’envie de boucler un cycle de 3 ans, tout pouvait se passer dans cet environnement si particulier. Une chose est certaine, la défaite à Bruges et l’élimination terrible de la Ligue des Champions pourraient avoir des conséquences très importantes.