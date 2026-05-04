Le Real Madrid doit prendre des grosses décisions pour le poste de gardien

C’est un nouvel été qui s’annonce particulièrement chaud du côté de la capitale espagnole. Les décideurs du Real Madrid ont ainsi énormément de pain sur la planche, à commencer par le dossier du nouveau coach qui remplacera Alvaro Arbeloa. Si certains médias s’évertuent à dire que José Mourinho est le grand favori de la direction, aucune décision ne semble encore avoir été prise, alors que les noms de Mauricio Pochettino et Didier Deschamps reviennent aussi régulièrement.

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Le chassé-croisé du mercato va aussi être passionnant, avec de nombreux départs à prévoir, parmi lesquels David Alaba et Dani Carvajal, en fin de contrat, alors que des joueurs comme Dani Ceballos ou Eduardo Camavinga pourraient être poussés vers la porte. Quant aux arrivées, la presse espagnole est convaincue qu’un galactique va débarquer au milieu de terrain - Vitinha, Rodri ou Enzo Fernandez font partie des candidats - alors que du renfort est aussi attendu en défense avec plusieurs nouvelles têtes qui devraient renforcer l’arrière-garde.

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Les deux pépites du club, en suspens

Ce n’est pas tout, puisque les dirigeants vont aussi devoir prendre quelques décisions avec le poste de gardien. Si Thibaut Courtois est intouchable et qu’il sera logiquement encore présent dans les cages la saison prochaine, le dossier Lunin est plus flou selon AS. Le portier ukrainien, solide doublure, pourrait partir pour enfin endosser le costume de titulaire ailleurs. Son avenir conditionnera celui de Fran Gonzalez (20 ans), qui sort d’une superbe saison avec le Real Madrid Castilla en D3, et qui a le niveau pour jouer plus haut. Dans le cas où Lunin s’en va, il pourrait être propulsé directement en tant que numéro 2 derrière Courtois. Mais dans le cas où Lunin reste, il sera probablement prêté dans un club de première division.

Un jeu de chaises musicales qui aura aussi un impact sur l’avenir de Javi Navarro, le gardien de 19 ans qui a été le principal artisan de l’équipe U19 en Youth League cette saison, avec des interventions décisives sur des tirs au but notamment. Le Real Madrid le considère comme un potentiel numéro 1 à l’avenir et tout indique qu’il prendra la place de Gonzalez avec le Real Madrid Castilla. Mais en cas de départ de Lunin, il ne serait pas farfelu de le voir propulsé en équipe première assez rapidement également. Des décisions fortes devront donc être prises cet été.