OM : les aveux lourds de Bruno Genesio sur son début de saison éprouvant

Alors que l’OM affiche une meilleure forme avec une série de quatre succès consécutifs en Ligue 1 et une victoire marquante acquise sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa, l’ambiance est au beau fixe sur la Canebière. Pourtant, le chemin a été particulièrement escarpé depuis le mouvementé mercato estival et la prise de fonctions de Bruno Genesio. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le technicien phocéen est revenu en détail sur cette entame de parcours éprouvante. Avec une sincérité rare, l’ancien entraîneur lyonnais a reconnu avoir traversé des moments de fort doute avant de réussir à inverser la tendance et à insuffler une vraie sérénité au sein de son vestiaire.

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Sans langue de bois, Bruno Genesio s’est livré sur le choc psychologique subi à son arrivée et sur la métamorphose tactique opérée par son groupe : « On a su redresser la barre après pas mal de défaites consécutives, même s’il y avait quand même quelques motifs de satisfaction. Ces victoires en championnat et la confirmation en Ligue Europa en allant gagner face au Bayer Leverkusen nous donnent beaucoup de sérénité pour travailler. Oui, aujourd’hui, je suis heureux. Je vais essayer d’être le plus sincère possible : j’ai été très marqué en début de saison par la situation, ce n’était pas ce à quoi je m’attendais… Mais après, dans ces moments-là, il y a deux façons de réagir : soit on laisse tomber, soit on affronte les difficultés ensemble. Vous n’arrivez pas à avoir de la continuité sur les 90 minutes. Souvent, les équipes du haut de tableau sont celles qui gèrent le mieux leurs temps faibles, mais nous, on avait du mal : à chaque fois, on encaissait un but. » Voilà qui est dit.