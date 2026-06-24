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Ligue 1

PSG : Randal Kolo Muani est quasiment d’accord avec la Juventus

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

La Juventus ne lâche pas le morceau pour Randal Kolo Muani. Le Français est sur la même longueur d’ondes. Ce mercredi, le Corriere dello Sport rapporte d’ailleurs qu’il s’est pratiquement entendu avec la Vieille Dame autour d’un contrat de 3 ans, avec une année supplémentaire en option. Mais il reste encore du chemin à parcourir puisque le PSG réclame 40 M€ pour son joueur.

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Une somme jugée élevée par la Juventus, qui comptait mettre entre 30 et 35 M€. Le club italien, qui aimerait pouvoir l’avoir lors de la reprise prévue à la mi-juillet, essaye donc de trouver une formule qui convienne à tout le monde. Le CdS évoque un prêt avec une obligation d’achat. Mais les Bianconeri envisagent aussi un prêt avec une option d’achat qui deviendrait obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions. Il n’est pas certain que le PSG soit convaincu.

Pub. le - MAJ le
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