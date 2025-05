OM : le groupe au complet pour le déplacement à Lille

Lancé dans un sprint final pour décrocher une place en Ligue des Champions et reprendre la deuxième place du classement, chapardée par l’AS Monaco hier soir, l’Olympique de Marseille envoie un groupe au complet dans la fournaise lilloise ce dimanche soir. Absent ces dernières semaines, Luis Felipe est dans le groupe, au même titre que Balerdi en défense, l’Argentin ayant fait son retour de blessure la semaine dernière.

Des retours qui pourraient permettre à Kondogbia de retrouver son poste originel au milieu de terrain, où les stars marseillaises Hojbjerg, Rabiot et Bennacer sont là, au même titre que Valentin Rongier, et le jeune Bilal Nadir. Enfin, devant, Amine Gouiri et Mason Greenwood sont présents, tout comme Neal Maupay et Luis Henrique. Aucun absent donc pour un OM qui va jeter toutes ses forces dans la bataille.