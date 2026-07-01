Coupe du Monde 2026 : Michael Olise fait chavirer… le Real Madrid

Et finalement ce fut Julian Alvarez. Rappelez-vous, au début du Mondial 2026, le suspense de quelques jours lancé par Florentino Pérez au sujet du joueur mystère pour lequel il allait faire une offre de 150 M€. Beaucoup espéraient qu’il s’agisse de Michael Olise, éblouissant avec le Bayern Munich. Depuis, le milieu offensif français a enchaîné les prestations de grande classe avec l’équipe de France, avec un total de 5 passes décisives depuis le début du tournoi mondial.

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Et forcément, la presse pro-madrilène regarde cela avec délectation et frustration. « Mention spéciale à Olise, avec tout le respect que l’on doit à Mbappé. S’il faut vendre le Bernabéu pour l’acquérir, qu’il en soit ainsi. Kylian joue exceptionnellement bien, et il ne faut pas minimiser ses performances, mais l’ailier du Bayern lui facilite grandement la tâche. À tel point qu’on en oublie parfois que Dembélé, auteur d’un excellent match, est un candidat sérieux au Ballon d’Or. Il n’a pas marqué hier, alors qu’il aurait pu inscrire trois ou quatre buts, mais il compte déjà cinq passes décisives en quatre matchs », écrit ainsi Marca.

Pérez incité à envoyer du lourd

La France choque la planète entière avec ses éléments offensifs brillants et complémentaires. Mais cela laisse aussi un goût amer aux fans du Real Madrid qui ont la sensation de ne pas voir le même Mbappé avec la Casa Blanca… Et s’il fallait lui adjoindre Michael Olise pour le voir briller de la même manière ? Selon l’un des journalistes présents sur le plateau d’El Chiringuito, Mbappé tenterait de convaincre Olise de le rejoindre au Real Madrid. Une stratégie souvent employée par les Madrilènes, mais qui aura du mal à fonctionner si l’on se rappelle des propos du président bavarois, tenus hier.

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« Comme je l’ai dit précédemment, si le président du Real Madrid Florentino Pérez avait une offre en tête, il peut s’épargner bien des tracas, car nous ne voulons pas vendre Michael. Le Bayern Munich entretient d’excellentes relations avec le Real Madrid, et par conséquent, ils m’ont contacté pour me dire que, premièrement, ils n’ont absolument aucun contact avec Michael Olise et, deuxièmement, ils ne souhaitent pas ces spéculations incessantes dans les médias », avait lancé Herbert Hainer. Florentino Pérez a toujours aimé recruter les sensations d’une Coupe du Monde (James Rodriguez, Keylor Navas en 2014 par exemple), quitte à y mettre le prix. Il était prêt à lancer une offre record de 150 M€ pour Julian Alvarez, mais s’il se décide à se lancer sur Olise, ce sera encore bien plus cher.