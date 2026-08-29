OM : Igor Paixao absent contre Monaco

L’OM se rend à Monaco ce dimanche (20h45) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Il s’agit du dernier match avant la fermeture du mercato. Pour ce déplacement en Principauté, Bruno Genesio sera privé d’Igor Paixao, mais pas en raison de l’actualité transferts et des rumeurs le liant à Sunderland. Le Brésilien est simplement touché à la cuisse.

La suite après cette publicité

«Igor Paixao avait un problème à la cuisse avant ce qu’il se passe autour de lui. Il a joué avec cette douleur contre Strasbourg (vendredi 21 août), on l’a exposé, reconnaît le technicien en conférence de presse. Il est en soins depuis, il ne sera pas dans le groupe demain. C’est uniquement par rapport à sa santé physique.»