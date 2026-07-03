Coupe du Monde 2026 : la Suisse élimine l’Algérie et file en 1/8e de finale

« Je suis Suisse, mais demain mon pays, c’est l’Algérie », a déclaré Vladimir Petkovic en conférence de presse, à la veille du choc face aux Helvètes en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Né à Sarajevo en Bosnie, il a été naturalisé suisse, lui qui a aussi dirigé la Nati entre 2014 et 2021. Autant dire que ce n’était pas un match comme les autres pour l’entraîneur des Fennecs, qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes lors de phase de poules (1 victoire, 1 nul et 1 défaite dans le groupe J). De son côté, la Suisse a terminé en tête du groupe B avec 2 victoires et 1 nul. Pour ce rendez-vous, Murat Yakin a opté pour un 4-2-3-1 avec Breel Embolo en pointe. De son côté, Petkovic a misé sur le même système, avec Ibrahim Maza dans un rôle inédit de n°9.

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Après plusieurs hésitations, Luca Zidane, qui n’a pas été au top de sa forme sur les deux premiers matches, a été titularisé lors de ce choc. Une rencontre que les Fennecs ont débuté avec le couteau entre les dents, bien décidés à mettre une grosse pression d’entrée de jeu. Après Houssem Aouar (6e), les supporters présents dans le stade de Vancouver ont eu un premier frisson après que Ramiz Zerrouki se soit effondré dans la surface après un contact avec joueur adverse (8e). Mais l’arbitre n’a rien sifflé. Après avoir beaucoup encaissé durant 10 minutes, la Nati a marqué sur sa première occasion. Auteur d’un gros travail sur le côté gauche, Johan Manzambi a croqué Aîssa Mandi avant de centrer en retrait devant le but, où Breel Embolo n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 11e).

La Suisse a croqué l’Algérie

Cruel pour les Verts qui avaient fait une bonne entame. Ce but a libéré les Suisses, qui sont passés à l’attaque face à une défense algérienne, toujours peu fiable. En feu, Manzambi a continué à donner le tournis aux Fennecs. A la 15e, il a fait une nouvelle percée pour trouver Dan Ndoye au second poteau, qui a remisé le ballon pour Remo Freuler. Dans la foulée, Denis Zakaria a été trouvé dans la surface. Mais son tir a été capté par Luca Zidane. Malgré quelques offensives de Maza (18e, 20e), l’Algérie n’a pas vraiment mis en danger ses adversaires. Mais les Fennecs n’ont pas lâché le morceau et ont continué à pousser avec Fares Chaibi (43e) et Houssem Aouar (45e+2), dont le tir est passé à côté du cadre. Sans succès. A la pause, l’Algérie était toujours menée au tableau d’affichage (1-0).

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Mais cela a changé dès la 46e. Après un centre fort de Zakaria dans la surface, Belghali repousse le ballon, qui est récupéré par Dan Ndoye. Le Suisse n’a pas hésité et envoyé un tir du droit en force qui a trompé Zidane (2-0). Dos au mur, les Verts ont continué sous l’impulsion de Mahrez (50e, tir contré), sans forcément être très dangereux. Petkovic a multiplié les changements pour tenter de renverser la Suisse. Gouiri et Hadjam (59e), puis Hadj Moussa et Boudaoui (71e) sont entrés en jeu pour apporter du peps et tenter de marquer des buts. En face, la Nati, sans forcer, a continué à saisir sa chance face à une défense algérienne peu rassurante avec Rieder, dont le tir en force a été contré in extremis par Belghali (75e). Cinq minutes plus tard, c’est Zidane qui a fait un arrêt décisif sur une tentative de Reider (81e). Brouillons et peu inspirés, les Fennecs ne sont pas parvenus à inquiéter leurs adversaires. Finalement, ils se sont logiquement inclinés 2 à 0 et ont été éliminés par la Suisse, qui défiera le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana en 1/8e de finale.