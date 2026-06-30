Coupe du Monde 2026, Tchouameni : «dans l’histoire du football, c’est très rare»

L’équipe de France s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après sa victoire face à la Suède (3-0). Un succès acquis grâce au nouveau show des offensifs français. De quoi renforcer le statut de favori du tournoi des Bleus. Mais pour Aurélien Tchouameni, pas question de croire que les Tricolores vont écraser tout le monde.

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« Ce serait manquer d’humilité, on sait ce qu’on est capable de faire en tant qu’équipe. A partir du moment où on fait les efforts ensemble et qu’on joue avec nos qualités, on peut faire de grandes choses. Mais il y a pas mal d’étape. Nos entames de match, on peut faire un peu mieux. Quand on arrive au début du match, l’adversaire a beaucoup de jus. Là où on est fort, c’est qu’on arrive à rester calmes et qu’on aura nos moments. Quand on regarde le potentiel offensif qu’on a, dans l’histoire du football, c’est très rare. On prend du plaisir à les regarder jouer. On essaye de tout faire pour les mettre dans les meilleures dispositions », a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS.