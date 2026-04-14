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Ligue des Champions

Liverpool : Arne Slot parle déjà de mercato…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arne Slot @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Battu par le Paris Saint-Germain (2-0, 0-2) et éliminé de la Ligue des Champions en quarts de finale, Liverpool va désormais se concentrer sur son classement de Premier League pour espérer se qualifier pour la prochaine édition de la C1. L’occasion pour Arne Slot d’évoquer le prochain mercato des Reds.

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« On a beaucoup parlé du fait que le club est en transition. Le club a vendu 8 à 10 joueurs pour récolter des fonds afin de recruter une quinzaine de joueurs très talentueux. Nous devons vendre pour acheter. Nous perdons certains joueurs en fin de contrat. C’est un défi de taille cet été, mais le club a démontré que ce modèle fonctionne. Comme je l’ai dit à maintes reprises, l’avenir s’annonce très prometteur, surtout si nous parvenons à recruter des joueurs après le départ de bons éléments cet été », a-t-il déclaré au micro d’Amazon Prime.

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