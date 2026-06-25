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Coupe du Monde

EdF : la belle sortie de Tchouameni sur Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Face à la Norvège demain soir, les Bleus auront besoin d’un grand Kylian Mbappé, touché par la grâce depuis le début de la Coupe du Monde. En marquant un but, le capitaine des Bleus reviendrait à hauteur de Lionel Messi (5 buts) en tête du classement des buteurs.

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«Mbappé est un top joueur, a indiqué Aurélien Tchouameni en conférence de presse ce jeudi. C’est une chance de l’avoir avec nous. C’est notre leader. Il est l’un des meilleurs. Kylian a toujours été très fort, il a toujours eu des moments clés. Il le démontre encore. C’est une aubaine de l’avoir avec nous.»

Pub. le - MAJ le
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