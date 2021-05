Man City : Riyad Mahrez revient sur son coup-franc chanceux contre le PSG

Lors de la double confrontation contre Manchester City en demi-finales de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est notamment tombé sur un grand Riyad Mahrez. Titulaire à l'aller comme au retour, l'international algérien a inscrit trois des quatre buts de son équipe, dont ce coup-franc si important au Parc des Princes alors que le score était de 1-1 en seconde période. Interrogé par le quotidien L'Équipe, l'ancien joueur de Leicester est revenu sur le sujet. Un coup de pied arrêté où la chance lui a souri.

«Quand la faute a été sifflée, avant-même qu'on récupère le ballon, j'ai dit à Kevin (De Bruyne, ndlr) : " je le prends ". Il était d'accord, puis Gündogan nous a rejoints. On a regardé comment le mur s'est positionné et je leur ai dit : " je me vois bien le contourner par le côté ". Ensuite je me concentre. Mais au moment de tirer, je me loupe complètement. Je sens que la balle ne part pas comme je le souhaite et pendant des centièmes de secondes, j'ai pensé : " j'ai foiré mon coup ". Et là je vois qu'un petit trou s'est formé dans le mur parisien et que la balle est passée exactement à cet endroit... On a eu beaucoup de chance», a lâché Mahrez.