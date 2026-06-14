Espagne : Luis de la Fuente confirme l’arrivée de Marc Cucurella au Real Madrid

Quelques heures avant l’entrée en lice de l’Espagne en Coupe du Monde face au Cap-Vert, Luis de la Fuente s’est présenté en conférence de presse au stade Mercedes-Benz. Interrogé sur l’impact du transfert imminent de Marc Cucurella, l’un de ses cadres, vers le Real Madrid, le sélectionneur de la Roja a balayé toute idée de distraction ou de tension au sein du vestiaire, affichant une sérénité totale face à cette actualité majeure du mercato.

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Le technicien espagnol a ainsi intégré l’intégralité de sa déclaration pour couper court aux débats : «son transfert au Real Madrid ne l’affectera absolument pas. C’est déjà arrivé à nous lors de l’Euro. Nous sommes ravis des situations qui rendent les joueurs heureux. Cela ne crée aucune tension. Personne ne ferait quoi que ce soit qui puisse nuire au groupe. Nous sommes contents. C’est une excellente nouvelle et nous la fêtons. Je suis aussi heureux qu’eux. Pour l’équipe nationale, c’est une valeur sûre. Un choix évident depuis le début. Il est avec moi depuis ses 17 ans et je connais sa capacité à gérer le stress sur le terrain. En sélection, il pourrait être l’un des meilleurs au monde.»