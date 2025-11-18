Menu Rechercher
Le post mystérieux de Kylian Mbappé en pleine polémique

Kylian Mbappé @Maxppp

Nouvelle polémique avec Kylian Mbappé. L’international tricolore, laissé au repos et donc pas du voyage pour le match des Bleus contre l’Azerbaïdjan dimanche, a été aperçu du côté de Dubai, et n’est donc pas rentré se soigner à Madrid ou à Paris. Ce qui éveille encore plus les soupçons de blessure diplomatique et a suscité de vives réactions, à l’image de celle de Jérôme Rothen.

Sur son compte Instagram, l’attaquant madrilène a publié un post qui semble faire office de réponse à la polémique, avec un simple message : « chillin’ ». Le tout, accompagné de plusieurs photos, dans laquelle on le voit souriant, ou sous le maillot des Bleus. De quoi calmer la polémique ? Pas sûr…

