Le post mystérieux de Kylian Mbappé en pleine polémique

Nouvelle polémique avec Kylian Mbappé. L’international tricolore, laissé au repos et donc pas du voyage pour le match des Bleus contre l’Azerbaïdjan dimanche, a été aperçu du côté de Dubai, et n’est donc pas rentré se soigner à Madrid ou à Paris. Ce qui éveille encore plus les soupçons de blessure diplomatique et a suscité de vives réactions, à l’image de celle de Jérôme Rothen.

Sur son compte Instagram, l’attaquant madrilène a publié un post qui semble faire office de réponse à la polémique, avec un simple message : « chillin’ ». Le tout, accompagné de plusieurs photos, dans laquelle on le voit souriant, ou sous le maillot des Bleus. De quoi calmer la polémique ? Pas sûr…