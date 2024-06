Kylian Mbappé rend furieux les Pays-Bas, la décision forte du Real Madrid pour son attaque

Les Pays-Bas ne croient pas au «cirque» Mbappé

C’est jour de match aussi pour l’équipe de France qui affronte les Pays-Bas ce soir à 21h dans le choc du groupe D ! Le journal L’Équipe nous régale ce matin et placarde sur sa Une que les Bleus doivent «avancer masqués», en référence au masque de Kylian Mbappé, victime d’une fracture du nez. «Mbappé s’est entraîné hier avec une protection sur son nez fracturé, mais sans participer à l’opposition, il reste très incertain pour le match contre les Pays-Bas ce soir. Aux Pays-Bas aussi cette rencontre fait les gros titres du quotidien De Telegraaf qui est complètement désabusé devant le psychodrame Mbappé qui secoue l’équipe de France ces derniers jours. «Kylian Mbappé prend-il les Pays-Bas par le nez ?», se moque le média. «L’équipe nationale néerlandaise attend un match difficile contre la France, avec ou sans la star mondiale. La grande question lors du coup d’envoi ce soir à 21 heures dans la Red Bull Arena de Leipzig est de savoir si tout le cirque autour de Kylian Mbappé n’a pas été une grande mascarade ces derniers jours. Depuis que le capitaine français s’est cassé le nez contre l’Autriche, les spéculations sont constantes quant à savoir si le joueur vedette des Bleus jouera contre l’équipe nationale néerlandaise lors du deuxième match de groupe de l’Euro 2024.» Bref, les Néerlandais s’attendent à tout pour affronter les Bleus ! Rendez-vous ce soir…

Joselu pourrait rester au Real Madrid

En Espagne, dans ses pages intérieures, le journal Marca nous apprend que le Real Madrid va proposer à Joselu de continuer avec les Merengues. «Madrid offre une année supplémentaire à Joselu. Il a déjà fait une proposition à l’attaquant pour sa continuité, qui doit encore faire l’objet d’un accord avec l’Espanyol. En attendant, l’Arabie saoudite insiste pour le signer.» Toutes les options sont donc ouvertes pour le buteur espagnol qui redoute l’arrivée de Kylian Mbappé à son poste, comme il l’a confié ces derniers jours. Mais il a avait aussi lâché qu’il ne savait pas de quoi son avenir serait fait dans l’immédiat : «ce n’est pas clair. La vérité est que nous sommes dans une période compliquée. J’ai déjà dit l’autre jour dans une interview que j’avais une clause jusqu’au 30 juin pour que Madrid prenne la décision. C’est vrai qu’ici, à l’Euro, on échappe à tout ça, mais à la fin on décroche le téléphone… Mais je ne peux rien dire, parce que je ne sais même pas.» En tout cas, le Real semble, lui, avoir tranché et veut conserver son joueur.

L’AC Milan va garder une pépite du Real Madrid

L’Espagne a frappé fort

La belle et solide victoire de la Roja, hier soir, dans le choc de la journée contre l’Italie (1-0) fait les gros titres. Les Espagnols ont frappé un grand coup et marqué cet Euro 22024 de leur empreinte. AS s’emballe ce matin et titre : «L’Espagne est une fête. Le tableau d’affichage ne reflète pas la performance de l’équipe nationale contre l’Italie. Après 20 tirs, c’est un but contre son camp de Calafiori qui a fait la différence. La Roja sortira première du groupe et jouera les huitièmes de finale le 30 juin à Cologne», se réjouit le quotidien madrilène. Marca va plus loin et placarde que cette équipe «peut avoir l’air grande. L’Espagne a infligé à l’Italie un supplice qui aurait pu se terminer par une démonstration.» Globalement, c’est toute la presse ibérique qui s’enflamme après cette victoire ! Sport lance un véhément «en 8es !», alors que Mundo Deportivo titre en italien : «Bravissimo !» Enfin, l’Estadio Deportivo est particulièrement «excité» par la démonstration de la Roja et voit cette équipe aller loin dans la compétition…

