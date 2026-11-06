Equipe de France : Zinedine Zidane prédit le pire pour l’OL

Ce vendredi, Zinédine Zidane a dévoilé la liste de l’Equipe de France pour le prochain rassemblement de novembre. Interrogé par les journalistes, le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour lui de faire part de son scepticisme quant à ce départ suprise.

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« Quant au départ de Fonseca de l’OL ? C’est sa décision. C’est certainement une situation complexe pour lui, mais c’était un choix du cœur. Ça va être dur pour l’OL, car c’était un très bon coach, doté de bonnes idées et qui accomplissait un excellent travail. Et lorsqu’on se retrouve ainsi en cours de saison, cela peut vite devenir délicat. » Voilà qui est dit.