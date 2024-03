EdF : Aurélien Tchouameni reconnaît la supériorité allemande

Dépassée dans tous les compartiments, l’équipe de France n’a pas existé, ce samedi soir, lors d’une rencontre amicale organisée face à l’Allemagne (0-2). Présent au micro de TF1 après cette déroute, Aurélien Tchouameni (24 ans) a reconnu que ce revers était un bon moyen de se remobiliser à quelques mois de l’Euro. «On s’est fait surclasser dans tous les compartiments du jeu, on a joué contre une très belle équipe, on se doit de faire mieux individuellement comme collectivement. C’est une piqûre de rappel avant ce qui nous attend en juin».

Relancé sur le match du soir, le milieu de terrain du Real Madrid a également souligné la très belle performance de la sélection allemande. «On a joué contre une très belle équipe. Je l’avais dit en conférence de presse, on devra compter sur eux aussi pour la victoire finale. Aujourd’hui, ça s’est vu, après il ne va pas falloir tout jeter non plus, on reste conscient et confiant en nos qualités. On va regarder ce qui s’est passé à la vidéo avant le match qui arrive mardi. On va tous relever la tête». Réponse attendue, début de semaine prochaine, face au Chili…