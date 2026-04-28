Le Canada refuse d’accorder un privilège à Gianni Infantino

C’est bien connu, le président de la FIFA, Gianni Infantino aime se prendre pour star internationale. Et cette fois, le Suisse s’est quasiment pris pour le Pape. Global BC News rapporte que l’instance dirigeante du football mondial a demandé à la ville de Vancouver qu’Infantino puisse bénéficier d’une escorte policière en cortège automobile pour le congrès annuel de l’organisation qui se tient cette semaine dans la ville canadienne. Le média indique que ce type d’escorte «permet de passer au vert aux feux rouges et de bloquer la circulation aux autres usagers de la route. Ce niveau n’est qu’un cran en dessous de celui réservé au Pape, équivalent à celui utilisé pour les visites des présidents américains et supérieur à celui accordé au Premier ministre canadien, Mark Carney.»

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Cependant la police de Vancouver a refusé d’accorder un tel privilège à Infantino puisque cette escorte aurait représenté un coût important pour les contribuables de la ville. «Toutes les dispositions prises en matière de transport seront appropriées, mesurées et conformes à la manière dont Vancouver accueille en toute sécurité les grands événements internationaux», a ensuite assuré le bureau du maire de la ville dans un communiqué.