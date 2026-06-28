Sunderland bloque le départ de Granit Xhaka à Chelsea

Comme lors de chaque été depuis l’arrivée de BlueCo, Chelsea sera à suivre durant le marché des transferts estival. Dans le sens des départs, comme des arrivées, les Blues pourraient encore être l’un des acteurs principaux de cette période de mercato. Le club londonien a déjà été concerné par l’un des transferts majeurs de cet été avec le départ surprise de Marc Cucurella pour le Real Madrid. Le club merengue pourrait également attirer un autre joueur des Blues dans ses rangs, puisqu’Enzo Fernández est l’objet d’une cour assidue de la part de la Casa Blanca. Concernant les arrivées, les pensionnaires de Stamford Bridge ont jeté leur dévolu sur Granit Xhaka (33 ans), comme révélé samedi.

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Le milieu de terrain et capitaine de Sunderland a même déjà trouvé un accord verbal pour rejoindre Londres cet été, après seulement une saison passée chez les Black Cats. Mais le transfert est encore loin d’être bouclé. Selon les informations de The Athletic, Sunderland a rejeté une première offre de 8 millions d’euros pour l’international suisse (149 sélections) et semble bien décidé à le conserver, peu importe le prix.