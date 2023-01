Isco est à deux pas de l’Union Berlin

La suite après cette publicité

Isco à l’Union Berlin, on s’y rapproche de plus en plus. Sans club depuis sa rupture de contrat avec le Séville FC en décembre dernier, l’ancien joueur du Real Madrid devrait donc s’engager avec le club berlinois avec un contrat jusqu’en 2024, selon AS. Alors que la Juventus s’était positionnée un temps sur le dossier, le meneur de jeu espagnol a définitivement choisi de vivre sa première aventure en Bundesliga.

En signant le joueur de 30 ans, le dauphin du Bayern Munich tente un pari risqué, puisque Isco n’a plus montré un visage séduisant sur un terrain de football depuis quelques années maintenant. Son dernier passage avec le club andalou n’a pas été une réussite puisqu’il a disputé 19 matchs et inscrit seulement un but. En espérant pour les deux parties, que « Magia » retrouve son niveau d’antan. À ce moment-là, il pourrait être d’une aide précieuse dans la course au titre.

À lire

Isco est en pleine galère !