Le clan d’Endrick envoie un gros coup de pression au Real Madrid

Le clan Endrick hausse le ton. Alors que les spéculations autour d’un nouveau prêt dès le mercato hivernal se multiplient, l’entourage de l’attaquant brésilien a clairement fait passer un message à la direction madrilène : le joueur de 20 ans veut du temps de jeu. Dans un entretien accordé à SportsBoom, Michael Yormack, président de Roc Nation Sports International, l’agence qui représente le joueur, a expliqué que son avenir dépendrait notamment de son utilisation au cours des prochaines semaines.

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Avec seulement 106 minutes disputées depuis le début de saison, dont une titularisation contre la Roma en Ligue des Champions, l’ex-Lyonnais a été largement décisif pour permettre au Real Madrid de renverser la Louve. « Je pense que c’est un processus évolutif. Je pense que nous devons voir comment les choses évoluent d’ici la fin de l’année, avant le prochain mercato », a-t-il déclaré, avant de souligner les récents signes encourageants, et en espérant qu’il continue sur cette bonne lancée.

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Son entourage demande davantage de temps de jeu

Le représentant du Brésilien a toutefois insisté sur la nécessité de lui offrir davantage d’opportunités, lui qui a récemment rendu visite à Endrick à Madrid. « Nous avons eu une excellente conversation, il est extrêmement talentueux et il a très envie de jouer, alors on verra ce qui se passera. Il adore Madrid, il adore l’équipe et ses coéquipiers, mais au final, quand on pense à la durée de vie d’une carrière, elle est courte, et il veut en profiter au maximum », a poursuivi Yormack, avant de préciser : « je pense que son premier choix serait de rester au Real Madrid, mais il doit jouer ».

Car malgré de récentes apparitions qui pourraient peser dans la décision du club et de son entourage, l’hypothèse d’un nouveau prêt en janvier reste d’actualité. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2030, Endrick n’est pas annoncé sur le départ définitif, mais la suite dépendra en grande partie de la confiance que lui accordera José Mourinho au cours des prochaines semaines. Surtout lors du prochain Clásico, où le jeune attaquant pourrait bénéficier d’une nouvelle occasion de se montrer.