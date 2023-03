FFF : Amélie Oudéa-Castéra charge encore Noël Le Graët

Après avoir été lourdement attaquée par Noël Le Graët et son avocat Me Thierry Marembert, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a tenu à réagir une seconde fois aux accusations de l’ancien président de la FFF, dans un entretien exclusif publié ce dimanche matin dans les colonnes du JDD : «Je trouve révoltant d’utiliser ce terme. J’ai restitué à la lettre les conclusions du rapport. Je n’ai pas menti d’un mot, jamais. Et je trouve fort de café d’aller sur ce terrain sachant que, il y a encore peu, Noël Le Graët disait qu’il n’avait pas écrit de SMS et qu’il ne savait même pas en écrire… C’est une forme de déni étonnante. D’abord, il y a eu ces sorties de route répétées… Il a pris conscience de la gravité de ce qu’il a dit sur Zidane, mais je ne l’ai pas entendu reconnaître le caractère choquant de ses propos sur les conditions de travail au Qatar par exemple», a déclaré la ministre des Sports ce dimanche.

«Ces dernières années, des dysfonctionnements profonds sont aussi apparus dans le pilotage de la FFF. Notamment le caractère audacieux du tandem qu’il formait au départ avec Florence Hardouin (directrice générale en instance de départ, NDLR), qui a glissé vers quelque chose de complexe et d’ambigu, pour finir par devenir toxique. Autre élément, son comportement inapproprié avec les femmes. Tout ceci a été analysé dans le rapport de l’IGÉSR, témoignages à l’appui. Comme l’a relevé le rapport, il n’avait plus la légitimité requise», a ensuite expliqué l’ancienne joueuse de tennis. Amélie Oudéa-Castéra a également insisté sur «l’envie d’ouvrir un nouveau chapitre» pour la FFF afin de «fortifier sa vie démocratique, ses contre-pouvoirs, et mieux s’emparer de certains sujets sociétaux», tels que «le racisme, l’homophobie et les violences sexistes et sexuelles».

