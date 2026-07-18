La Fiorentina frappe un grand coup avec la sensation Christ Inao Oulaï

La Fiorentina tient sa nouvelle recrue au milieu de terrain. D’après une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par Sky Sport, Christ Inao Oulaï est arrivé en Italie dans la nuit et doit désormais passer sa visite médicale avant de s’engager avec le club florentin. Le jeune international ivoirien quitte Trabzonspor dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 4 millions d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage de 10 % sur une future revente.

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🛬⚜️ Ecco #Oulai! Arrivo nella notte all’aeroporto di Bologna, tutto confermato ✅

Altro colpo della @acffiorentina : il centrocampista ora si sottoporrà alle visite mediche. Arriva dal Trabzonspor per 25 milioni, più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita



📹 @RADIOBRUNO1 pic.twitter.com/fs7opkssOB — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 18, 2026

Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, le milieu de 20 ans a confirmé sur la scène internationale tout le potentiel aperçu cette saison en Süper Lig. Son activité, sa maturité et sa capacité à s’imposer dans l’entrejeu ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, mais c’est finalement la Fiorentina qui a accéléré pour boucler l’opération et s’offrir l’un des profils les plus suivis de sa génération.