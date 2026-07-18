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Coupe du Monde

La Fiorentina frappe un grand coup avec la sensation Christ Inao Oulaï

Par Allan Brevi
1 min.
Côte d'Ivoire @Maxppp

La Fiorentina tient sa nouvelle recrue au milieu de terrain. D’après une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par Sky Sport, Christ Inao Oulaï est arrivé en Italie dans la nuit et doit désormais passer sa visite médicale avant de s’engager avec le club florentin. Le jeune international ivoirien quitte Trabzonspor dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 4 millions d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage de 10 % sur une future revente.

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Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, le milieu de 20 ans a confirmé sur la scène internationale tout le potentiel aperçu cette saison en Süper Lig. Son activité, sa maturité et sa capacité à s’imposer dans l’entrejeu ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, mais c’est finalement la Fiorentina qui a accéléré pour boucler l’opération et s’offrir l’un des profils les plus suivis de sa génération.

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