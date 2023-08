Le Barça veut maintenant prolonger Frenkie de Jong

Si Frenkie de Jong a souvent été annoncé sur le départ ces dernières années, le milieu de terrain a su prouver qu’il pouvait être fiable lorsqu’on lui faisait confiance. En Liga, l’an passé, le Néerlandais a été performant, et son statut a changé dans la hiérarchie. À tel point qu’il est devenu vice-capitaine du club avec Marc-André ter Stegen, juste derrière Sergio Roberto. Et comme son gardien de but allemand, l’ancien de l’Ajax pourrait prolonger l’aventure en Catalogne.

La suite après cette publicité

C’est en tout cas ce qu’espère le FC Barcelone. Sport rapporte que le club espagnol a entamé des discussions pour parvenir à une prolongation de contrat avec le Néerlandais, avec une formule similaire à celle de Ter Stegen. Le portier a en effet renoncé à une partie de son salaire pour générer du "fair-play", ce qui arrange grandement les finances barcelonaises. Reste à voir si De Jong acceptera de faire de même, lui qui est sous contrat jusqu’en 2026 et qui possède, à 26 ans, l’un des plus gros salaires du club.