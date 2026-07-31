Amical : victoire autoritaire de l’ESTAC sur le GOAL FC

4e match de préparation pour l’ESTAC et 4e victoire. Après Nancy, le Red Star et Grenoble, le champion de Ligue 2 en titre s’est offert un nouveau succès probant face au GOAL FC, club de National 2, sur le score de 5-2.

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Malgré l’ouverture du score des Lyonnais sur une erreur défensive, le promu en Ligue 1 a fait la différence avant la pause par Soukouna (29e), Diop (41e) et Ripart (43e). Et même si le GOAL FC a réduit la marque, Koné (59e) et Ondoa (74e) ont terminé le travail.